Yıldırım: Ali Koç'un adaylığı F.Bahçe'yi böldü
Fenerbahçe Kulübü Teknik Direktörü Aziz Yıldırım, kendisine rakip çıkarak başkanlığa adaylığını açıklayan Ali Koç'un takımı böldüğünü söyledi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım önemli açıklamalarda bulunarak; "Futbolu yöneten kurum iflas etmiş durumda" dedi. Başkanlık yarışı için ise "Ali Koç'un adaylığı Fenerbahçe'yi böldü" yorumunu yaptı.
Sarı-Lacivertli Kulübün Başkanı; hakem kararlarının Fenerbahçe'ye verdiği zarardan da bahsederek; "Başta Spor Bakanlığı olmak üzere, tüm yetkililerin, toplumda Futbol yüzünden yaşanan ayrışmaya dikkatini çekmemiz gerekiyor" dedi.
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