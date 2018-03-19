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Yıldırım: Ali Koç'un adaylığı F.Bahçe'yi böldü

Yıldırım: Ali Koç'un adaylığı F.Bahçe'yi böldü.24466
  • Giriş : 19.03.2018 / 17:27:00

Aziz Yıldırım, Ali Koç'un adaylığı ile ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu.

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Sepet Beşik

Fenerbahçe Kulübü Teknik Direktörü Aziz Yıldırım, kendisine rakip çıkarak başkanlığa adaylığını açıklayan Ali Koç'un takımı böldüğünü söyledi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım önemli açıklamalarda bulunarak; "Futbolu yöneten kurum iflas etmiş durumda" dedi. Başkanlık yarışı için ise "Ali Koç'un adaylığı Fenerbahçe'yi böldü" yorumunu yaptı.

Sarı-Lacivertli Kulübün Başkanı; hakem kararlarının Fenerbahçe'ye verdiği zarardan da bahsederek; "Başta Spor Bakanlığı olmak üzere, tüm yetkililerin, toplumda Futbol yüzünden yaşanan ayrışmaya dikkatini çekmemiz gerekiyor" dedi.

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