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Yıldırım Demirören istifaya hazırlanıyor!

Yıldırım Demirören istifaya hazırlanıyor!.15436
  • Giriş : 07.10.2017 / 08:30:00

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören istifaya hazırlanıyor.

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Büyüyen Beşik

A Milli Takım'ın Eskişehir'de İzlanda'ya yenildiği maç sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören istifaya hazırlanıyor.

DHA'nın haberine göre Başbakan ve TFF Yönetimi stattan birlikte çıktı. Yıldırım Demirören'in istifaya hazırlandığı ve bu konuda kararlı olduğu öğrenildi. TFF Başkanvekili Nihat Özdemir maç çıkışı DHA'ya kısa bir açıklama yaparak, "Çok üzgünüz, olmayınca olmuyor. Hedef 2020 Avrupa Şampiyonası" dedi.
Türkiye Milli Takımı, 2018 Dünya Kupası elemelerinde İzlanda'ya 3-0 yenilerek Rusya'ya gitme şansını yitirmişti.

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