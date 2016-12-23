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Yıldırım Demirören: Türkiye'yi bölemezler

Yıldırım Demirören: Türkiye'yi bölemezler.9598
  • Giriş : 23.12.2016 / 10:07:00

Yıldırım Demirören, futbol ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

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Türkiye Futbol Fedarasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, ülkenin geçtiği zor dönemi vurgulayarak birlik mesajı verdi.

El Bab operasyonu hakkında da konuşan Demirören, şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajlarını iletti.

Vodafone Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından konuşan Demirören,  Türkiye'nin bölünmeyeceğini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımızın himayesinde Türk  Futbol ailesinin birlik ve beraberliğini örnek şekilde gösterdik. Allah bizi bu  olayların daha kötüsünden korusun. Türk Futbol ailesi, burada Türkiye'yi temsil  etmiştir, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini göstermiştir. Hep söylediğimiz bir  laf var, Türkiye'yi bölemeyecekler. Türkiye bölünmeyecek, herkes bunu böyle  bilsin. İnşallah bu birlik ve beraberlik de hiçbir zaman bozulmayacaktır"  değerlendirmesinde bulundu.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ ise Futbol ailesinin  güzel bir mesaj verdiğini anlatarak, "Bugün tek ortak menfaatimiz Türk bayrağımız  ve bunun altında toplandık. Bugün de bu birlik ve beraberliğin ne kadar önemli  olduğunu gördük. Bugün sahada galip gelen Türkiye oldu. İnşallah bu birlik ve  beraberliğimiz daim olacak. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar  diliyorum." ifadelerini kullandı.

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