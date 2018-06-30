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Yıldırım: Dükkanı kapattık

Yıldırım: Dükkanı kapattık.17908
  • Giriş : 30.06.2018 / 12:33:00

Son Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye İhracatçılar Meclisi 25. Olağan Genel Kurulu ve 2017 İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu.

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Başbakan Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye İhracatçılar Meclisi 25. Olağan Genel Kurulu ve 2017 İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuşuyor...

'DÜKKANI KAPATTIK' ESPRİSİ

İhracat ve eğitimle ilgili konulara değinen Binali Yıldırım, yarın yeni başkanını seçecek TİM seçimleriyle ilgili "siz dükkanı devrediyorsunuz" biz dükkanı kapattık dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Mutlak üstünlüğümüz yok ama mukayeseli üstünlüğümüz var, Türkiye'nin geleceği gençleridir. Havacılıkta büyük bir mesafe aldık. Serbestleşme ile bu mesafeyi aldık. Türkiye havacılıkta bir marka oldu.
Türkiye'nin potansiyeli bu değil. Geldiğimiz noktayı küçümsemek istemiyorum ama Türkiye'nin doğal kaynakları, insan kaynakları, elindeki imkanlar, jeopolitik konumu dikkate alındığında, olmamız gereken yer bu değil.

Biz bir bütünüz, birlikte Türkiye'yiz. Biz 1 birim yatırım yapıyoruz, siz 9 birim yapıyorsunuz. Özel sektörün yatırımı devletin 9 katına çıktı. 2003'te bu 4 katıydı.

Kalkınmanın kaldıracı özel sektör. Bizim işimiz önünüzü açmak, engelleri kaldırmak. Bizim işimizi güvenlik, adalet ve denetlemek. Her işi yapacak birikim var, altyapı var, imkan var.

Teknolojik yoğun işlere daha fazla olduğu işlere daha fazla teşvik, daha fazla destek vereceğiz. Katma değerde fark oluşturan alanlarla aradaki farkı kapatabiliriz.

Bölgesel farklılıkları ortadan kaldıracak bildiğimiz teşviklerimiz devam edecek.

İhracatımız artıyor ama daha fazla artması lazım.

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