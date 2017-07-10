Yıldırım düşmesi sonucu 31 kişi can verdi
Facia Hindistan'ın Bihar eyaletinde yaşandı. Eyaley Afet Yönetim Merkezi yetkilileri, son bir gecede farklı yerlere düşen yıldırım nedeniyle 31 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
4 kişinin Bhojpur ve Saran bölgelerinde hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, hayatını kaybedenlerin her biri için yakınlarına 6 bin 300 dolar tazminat ödeneceği bildirildi.
TÜRKİYE
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