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Yıldırım düşmesi sonucu 31 kişi can verdi

Yıldırım düşmesi sonucu 31 kişi can verdi.7684
  • Giriş : 10.07.2017 / 17:47:00

Hindistan'ın Bihar kentine yıldırım düşmesi nedeniyle 31 kişim öldü.

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Facia Hindistan'ın Bihar eyaletinde yaşandı. Eyaley Afet Yönetim Merkezi yetkilileri, son bir gecede farklı yerlere düşen yıldırım nedeniyle 31 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

4 kişinin Bhojpur ve Saran bölgelerinde hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, hayatını kaybedenlerin her biri için yakınlarına 6 bin 300 dolar tazminat ödeneceği bildirildi.

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