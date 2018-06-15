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Yıldırım: OHAL'in uzatılacağını düşünmüyorum

Yıldırım: OHAL'in uzatılacağını düşünmüyorum.15784
  • Giriş : 15.06.2018 / 09:00:00
  • Güncelleme : 15.06.2018 / 09:00:55

Başbakan Yıldırım, "OHAL Temmuz'un 17'si veya 18'i bitmiş oluyor, tekrar uzatılmayacağını düşünüyorum." dedi

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Başbakan Binali Yıldırım, OHAL'in bitiş tarihini açıkladı. Yıldırım, 'Temmuz'un 17'si veya 18'i bitmiş oluyor, tekrar uzatılmayacağını düşünüyorum.' dedi.

Başbakan Yıldırım, "Vatandaşlarımız seçime katılmayı ihmal etmesin. Tatile gidip seçimi unutmayalım. Tatile gidelim, tatilimizi yapalım ama 24'ünde nerede oy kullanacaksak orada olalım. Vatandaşlık görevimizi ihmal etmeyelim." diye konuştu.

Seçimin demokrasi, insanların iradelerini hür bir şekilde sandığa yansıtması demek olduğunu ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ümit ederim arkasında bölücü örgütün parmağı olmaz, gelen ilk işaretler bu yönde. Bu yönde tespitler var. Faillerin veya zanlıların, PKK sempatizanı olduğu yönünde polislerin kayıtları, tespitleri var. Olayın üzerine gidiliyor, kurgulanmış bir olay mıdır, o anda mı gelişmiştir. Tabii İçişleri Bakanımızın daha önce planlanmış bir olay olduğu yönünde açıklamaları var. Bunlar da dikkate alındığında olay bütün boyutlarıyla ele alınacak, incelenecek. Milletvekilimizi aradım, başsağlığı diledim. Tabii teeniyle, sükunetle hareket etmek lazım. Şartlar ne olursa olsun bir demokrasi şölenini büyük bir husumete, kavgaya dönüştürmemek lazım."

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