Yıldırım: Otobüsü kurşunlayanları bulun
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, katıldığı törende 3 yıl önce yaşanan otobüs kurşunlama olayına değindi ve faillerin bulunmasını istedi.
Gillete-Milliyet Yılın Sporcusu ödülleri'nde Yılın Spor Adamı seçilen Aziz Yıldırım önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Aziz Yıldırım'ın aldığı ödül sonrası yaptığı konuşma;
''3 Temmuz'dan beri..."
2000'li yıllarda 3 kere aday gösterilmiştim. Bana oy verenlere, beni buraya layık görenlere teşekkür ederim. 2006 yılı itibariyle Türkiye'de başlayan FETÖ örgütünün devleti ele geçirme, rejimi bozma operasyonlarında maalesef Fenerbahçe de devletin bir kurumu olarak yer almıştır. 3 Temmuz'dan beri Fenerbahçe'de bir anti devrim yaşanmıştır.
Bundan 3 yıl önce Rize'de lider olmuş Fenerbahçe takımının otobüsü kurşunlanmıştır. Fenerbahçe'nin otobüsü kurşunlanmış, Allah'ın yardımıyla sporcularımıza bir şey olmadan, mucize şekilde ölüm olayı gerçekleşmemiştir. 3 yılda bu olay aydınlatılamamıştır. Bu olayın faillerinin bulunarak kamuoyuna duyurulmasını bekliyoruz. Sayın İç İşleri Bakanı, sayın Cumhurbaşkanı'na buradan bu olayın faillerinin açıklanmasını istiyorum.
Başka herhangi bir takım FETÖ saldırısı sonrası ayakta duramazdı. Fenerbahçe, taraftarının gücüyle ayakta durmuştur. Bu terör örgütü temizlenmediği sürece bu ülkede huzur bulamayız.
"Sayın TFF başkanına teşekkür ediyorum. Barış ve kardeşliğin sağlanması için hakemler ve diğer etkenlerin en az seviyeye indirilmesi gerektiğini buradan belirtmek istiyorum.
ŞAMPİY10
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