Facebook Twitter Rss

Yıldırım: Otobüsü kurşunlayanları bulun

Yıldırım: Otobüsü kurşunlayanları bulun.14700
  • Giriş : 05.04.2018 / 08:36:00

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 3 yıl önce yaşanan korkunç olaya değindi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, katıldığı törende 3 yıl önce yaşanan otobüs kurşunlama olayına değindi ve faillerin bulunmasını istedi.

Gillete-Milliyet Yılın Sporcusu ödülleri'nde Yılın Spor Adamı seçilen Aziz Yıldırım önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Aziz Yıldırım'ın aldığı ödül sonrası yaptığı konuşma;

''3 Temmuz'dan beri..."

2000'li yıllarda 3 kere aday gösterilmiştim. Bana oy verenlere, beni buraya layık görenlere teşekkür ederim. 2006 yılı itibariyle Türkiye'de başlayan FETÖ örgütünün devleti ele geçirme, rejimi bozma operasyonlarında maalesef Fenerbahçe de devletin bir kurumu olarak yer almıştır. 3 Temmuz'dan beri Fenerbahçe'de bir anti devrim yaşanmıştır.

Bundan 3 yıl önce Rize'de lider olmuş Fenerbahçe takımının otobüsü kurşunlanmıştır. Fenerbahçe'nin otobüsü kurşunlanmış, Allah'ın yardımıyla sporcularımıza bir şey olmadan, mucize şekilde ölüm olayı gerçekleşmemiştir. 3 yılda bu olay aydınlatılamamıştır. Bu olayın faillerinin bulunarak kamuoyuna duyurulmasını bekliyoruz. Sayın İç İşleri Bakanı, sayın Cumhurbaşkanı'na buradan bu olayın faillerinin açıklanmasını istiyorum.

Başka herhangi bir takım FETÖ saldırısı sonrası ayakta duramazdı. Fenerbahçe, taraftarının gücüyle ayakta durmuştur. Bu terör örgütü temizlenmediği sürece bu ülkede huzur bulamayız.

"Sayın TFF başkanına teşekkür ediyorum. Barış ve kardeşliğin sağlanması için hakemler ve diğer etkenlerin en az seviyeye indirilmesi gerektiğini buradan belirtmek istiyorum.

ŞAMPİY10

NATO'dan 'Soğuk Savaş' açıklaması

Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup paylaşılamıyor

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup paylaşılamıyor

Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup paylaşılamıyor

Beşiktaşlı oyuncu Oğuzhan Özyakup, dev kulüplerce paylaşılamıyor.

Çalımbay'dan açıklama: Mazeretimiz kalmadı

Çalımbay'dan açıklama: Mazeretimiz kalmadı

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımına dair önemli açıklamalarda bulundu.

 

Eski Beşiktaşlı Cenk Tosun, Suarez'i solladı

Eski Beşiktaşlı Cenk Tosun, Suarez'i solladı

Eski Beşiktaşlı oyuncu Cenk Tosun, golcü furbolcu Luis Suarez'i solladı.

Aykut Kocaman: Bize nefret kusuyorlar

Aykut Kocaman: Bize nefret kusuyorlar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

 

Eskişehirspor'da bomba Yılmaz Vural iddiası!

Eskişehirspor'da bomba Yılmaz Vural iddiası!

Eskişehirspor'un Yılmaz Vural'ı gündemine aldığı iddia edildi.

Beşiktaş, kancayı Cezayirli oyuncuya taktı

Beşiktaş, kancayı Cezayirli oyuncuya taktı

Beşiktaş Kulübü, Cezayirli oyuncu Brahimi ile görüşmeye başladı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya