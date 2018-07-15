Yıldırım: TBMM'nin gurur günü
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz'da darbeci hainlerce bombalanan TBMM Şeref Holünde açılan "15 Temmuz Millet Darbeye Dur Dedi" adlı fotoğraf sergisinde konuşma gerçekleştirdi.
Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Bugün milletimizin, devletimizin, demokrasimizin zafer yıl dönümüdür.
O gece Meclisimize sahip çıkan ve her türlü tehlikeye karşı Gazi Meclis'i terk etmeyen bütün milletvekillerine bir kez daha teşekkür ediyorum.
Bundan sonra benzer bir olay olduğunda hiç şüphesiz olmasın ki bu aziz millet ve milletin vekilleri aynı şekilde dik duracak ve karşılığını verecektir.
Bugün hainlerin, kalleşlerin, darbecilerin başının ezildiği TBMM'nin gurur günüdür."
Yenişafak
DİĞER HABERLER
CHP'de kazan kaynıyor: Bedeli neyse ödenmeli
CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
TBMM Başkanı'ndan 15 Temmuz mesajı
Meclis Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz hain darbe girişimi hakkında mesaj yayımladı.
İçişleri Bakanı, teröristlerin öldürüldüğü yerde
İçişleri Bakanı, teröristlerin öldürüldüğü Sargir tepesine geldi.
Erdoğan bedelli için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerlik için tarih verdi.