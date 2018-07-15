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Yıldırım: TBMM'nin gurur günü

Yıldırım: TBMM'nin gurur günü.21727
  • Giriş : 15.07.2018 / 17:37:00

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2. yıldönümüyle ilgili açıklama yaptı.

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Sepet Beşik

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz'da darbeci hainlerce bombalanan TBMM Şeref Holünde açılan "15 Temmuz Millet Darbeye Dur Dedi" adlı fotoğraf sergisinde konuşma gerçekleştirdi.

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün milletimizin, devletimizin, demokrasimizin zafer yıl dönümüdür.

O gece Meclisimize sahip çıkan ve her türlü tehlikeye karşı Gazi Meclis'i terk etmeyen bütün milletvekillerine bir kez daha teşekkür ediyorum.

Bundan sonra benzer bir olay olduğunda hiç şüphesiz olmasın ki bu aziz millet ve milletin vekilleri aynı şekilde dik duracak ve karşılığını verecektir.

Bugün hainlerin, kalleşlerin, darbecilerin başının ezildiği TBMM'nin gurur günüdür."

Yenişafak

Yurt içi ve dışından şikayet yağıyor!

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