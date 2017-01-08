Yıldırım: Türkiye gereğini yapar
Bağdat'ta ve Kudüs'te, DEAŞ terör örgütünün gerçekleştirdiği terör eylemlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'yi telefonla arayarak taziyelerini ilettiğini söyledi.
Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan, kendisinin de Ulaştırma Bakanı olduğu 2009 yılında Bağdat'a ilk ziyareti gerçekleştirdiklerini ve yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısı yaptıklarını hatırlatarak, 2017 yılının ilk yurt dışı ziyaretini de Irak'a yapmalarının, komşu Irak'a verdikleri önemin göstergesi olduğuna işaret etti.
Ziyarette, ortak çıkarları geliştirmek, sorunları asgariye indirmek amacıyla görüşlerini karşılıklı olarak samimiyetle paylaştıklarını aktaran Yıldırım, "Bugüne kadar aramızdaki istişare ortamını Irak ile muhafaza etmeye özen gösterdik. Son aylarda Başika kampı üzerine başlayan ve kamuoyuna yansıyan bazı karşılıklı söylemler üzerine Irak ile ilişkilerimizde hafif olumsuz durum meydana gelmişti. Bütün bunları izale etmek ve Irak ile ekonomik yatırım, güvenlik işbirliğimizi geliştirecek yeni bir anlayışı tesis etmek için bu toplantı fevkalade yararlı olmuştur." diye konuştu.
Yıldırım, toplantı sonunda ortak bildiri yayımladıklarını, ayrıca yükseköğretim alanında bir işbirliğine de imza atıldığını söyledi.
Irak ve Türkiye'nin ortak hedeflerine bakıldığında birinci konunun terörle mücadele olduğunu dile getiren Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye'nin güvenliği Irak'ın güvenliğinden ayrı düşünülemez. Her iki ülkeden birisi güvenli olmazsa diğeri de güvenli olamaz. Bu bakımdan bölücü PKK terörü başta olmak üzere DEAŞ, FETÖ terör örgütlerine karşı ortak bir anlayış içerisinde mücadele edilmesi konusunda prensip olarak anlaştık.
Irak'ın toprak bütünlüğü, egemenliğinin korunması onların hassasiyeti kadar bizim de hassasiyetimizdir. Kendilerine Başika'daki varlığımızın Irak'ın terörle mücadelede, özellikle DEAŞ'ın Musul'dan çıkarılmasına yönelik koalisyon güçleriyle beraber bu mücadeleyi yapmak üzere geliştirdiğimiz ve bulunma sebebimiz de terörle DEAŞ ile mücadelede Irak'a ve koalisyon güçlerine yardım etmekten başka hiçbir amacımız olmadığını açık ve seçik şekilde kendileriyle paylaştık."
PEŞMERGE BURADAN PKK'LILARI ÇIKARACAK YA DA TÜRKİYE GEREĞİNİ YAPACAK
Yıldırım, yeni dönemde ikili ticaretin artırılması, Irak'ın devam eden terörle mücadelesinin sona erdirilmesi konusundaki kararlılığın, Türkiye tarafından aynı şekilde kabul edilerek, ortak mücadele yapılacağını vurguladı.
Sincar bölgesinde terör örgütü PKK'nın konuşlanmasının, Türkiye'nin milli güvenlik meselesi olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Bu meseleyi de enine boyuna konuştuk. Ya Irak, Peşmerge güçleri buradan PKK'lıları çıkaracak ya da Türkiye olmazsa gereğini yapacak. Bu konudaki düşüncemiz, duruşumuz nettir. Bunu da ziyaret esnasında ifade ettik." diye konuştu.
Başbakan Yıldırım, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gerek merkezi hükümette, Bağdat'ta, gerekse diğer şehirlerde, aynı zamanda kuzeydeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bünyesinde de faaliyetlerinin sona erdirilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını istediklerini aktararak, bu konuda görüş birliği sağladıklarını açıkladı.
Ziyaretinin ikinci gününde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'e geçtiklerini dile getiren Yıldırım, Erbil'de IKBY Başkanı Mesud Barzani ve IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ile ikili ilişkiler, bölgesel konular da dahil olmak üzere, kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdikleri anlattı.
"ZERTEK CEPHESİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARI YAKINDAN TAKİP ETME FIRSATI BULDUK"
Başbakan Yıldırım, aynı zamanda geçen yıl ekim ayında DEAŞ'ın Musul'dan çıkarılmasına yönelik başlatılan operasyonlar nedeniyle kurulan kampların olduğu bölgeyi ziyaret ettiğini dile getirerek, şöyle devam etti:
"Bu bölgede Peşmerge güçlerinin tahkimat yaptığı bir alan olduğu gibi aynı şekilde koalisyon güçlerinin de konuşlandığı yerler var. Bizim askerlerimizin bulunduğu Başika kampı da var. Bu ziyaretimiz esnasında bakanlarımızla beraber bu kamplarda, Peşmergelerin Musul'un DEAŞ'tan temizlenmesi için kullandığı bir üsse ziyarette bulunduk. Ziyaret esnasında buraya Zertek cephesinde yapılan çalışmalar ve DEAŞ'la mücadeledeki faaliyetleri yakından takip etme imkanı bulduk."
"ASKERLERLE BİR ARAYA GELDİLER, HASRET GİDERDİLER"
Aynı zamanda, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın Başika kampına ziyaret gerçekleştirdiğini belirten Yıldırım, "Milli Savunma Bakanımızı, Sağlık Bakanımızı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızı, Başika kampına, askerlerimizin yanına gönderdik. Onlar da orada komutanlarla, askerlerle bir araya geldiler, hasret giderdiler. Oradan telefonla biz de kendileriyle görüştük, aynı zamanda Cumhurbaşkanımızla ve bir askerimizin de ailesiyle görüşme fırsatı bulduk. Arkadaşlarımızın moralleri gayet yüksek, her türlü altyapı ihtiyaçları karşılanmış, vatan ve millet aşkıyla görevlerini yaptıklarını görmekten, duymaktan büyük bir memnuniyet duyduk. Doğrusu hakikaten göğsümüzü kabartan güzel bir iş yapıyorlar." diye konuştu.
"IRAK-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI"
Başbakan Yıldırım, Erbil'deki temaslarının ardından yurda döndüklerini anlatırken, "İşin özeti şudur, Irak-Türkiye ilişkilerinde yeni bir dönem başlamıştır. Bu dönemde iyi komşuluk çerçevesinde hem ekonomik ilişkilerimizi hem siyasi ilişkilerimizi hem de güvenlikle ilgili bütün konuları daha yakından beraber değerlendireceğiz. Bölgedeki terör varlıklarını sona erdirmek için tedbirleri gecikmeksizin, belirli bir koordinasyon içinde almış olacağız." ifadelerini kullandı.
Irak ziyareti sırasında bakanların da muhataplarıyla detaylı görüşmeler yaptıklarını belirten Yıldırım, iki gün boyunca yoğun bir programla ziyareti tamamladıklarını kaydetti.
HÜRRİYET
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