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Yıldız Holding'den BİM hamlesi: Payını yükseltti

Yıldız Holding'den BİM hamlesi: Payını yükseltti.25555
  • Giriş : 08.06.2018 / 14:09:00

Yıldız Holding'in BİM'deki payı dün itibariyle yüzde 1.4'ten yüzde 5.2'ye yükseldi.

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Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından KAP'a yapılan açıklamada Yıldız Holding'in dün itibariyle BİM'in sermayesindeki paylarının 4.13 milyon liradan 15.63 milyon liraya yükseldiği belirtildi.

Böylece Yıldız Holding'in BİM'deki payı yüzde 1.4'ten yüzde 5.2'ye yükseldi.

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