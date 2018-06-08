Yıldız Holding'den BİM hamlesi: Payını yükseltti
Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından KAP'a yapılan açıklamada Yıldız Holding'in dün itibariyle BİM'in sermayesindeki paylarının 4.13 milyon liradan 15.63 milyon liraya yükseldiği belirtildi.
Böylece Yıldız Holding'in BİM'deki payı yüzde 1.4'ten yüzde 5.2'ye yükseldi.
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