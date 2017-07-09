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Yıldız oyuncu Rooney resmen Everton'da!

Yıldız oyuncu Rooney resmen Everton'da!.29370
  • Giriş : 09.07.2017 / 16:03:00

İngiliz yıldız Wayne Rooney, kendini Everton'a bağlayan sözleşmeye imzasını attı.

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13 yıldır Manchester United forması giyen yıldız futbolcu Wayne Rooney, eski kulübü olan Everton'a geri döndü.

31 yaşındaki Wayne Rooney’in bonservis bedeli açıklanmazken, 2 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

Transfer hakkında açıklamalarda bulunan Everton menajeri Ronald Koeman, “Wayne bana kazanma hırsını gösterdi, evine dönmeye karar verdiği için gerçekten çok mutluyum. Everton’u seviyor, hala 31 yaşında ve onun kalitesinden şüphe yok. Burada olması harika” ifadelerini kullandı.

İngiliz futbolcu Wayne Rooney, 2004 yılında Everton’dan Manchester United'a 34 milyon euro bedelle transfer olmuştu.

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