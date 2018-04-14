Yıldız Tilbe'den genç şarkıcı Aleyna'ya övgü!
Bir süredir yaşıyla ilgili tartışma konusu haline gelen Aleyna Tilki, geçtiğimiz ay 18 yaşına girdi.
Aleyna Tilki ile fotoğrafını paylaşan Yıldız Tilbe, "Aleyna her şeyiyle bence dünya starları ayarında" dedi.
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