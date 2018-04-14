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Yıldız Tilbe'den genç şarkıcı Aleyna'ya övgü!

Yıldız Tilbe'den genç şarkıcı Aleyna'ya övgü!.18222
  • Giriş : 14.04.2018 / 09:34:00

Usta sanatçı Yıldız Tilbe, geçen ay 18 yaşına giren Aleyna Tilki'ye övgüler yağdırdı.

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Beşik Modelleri

 Bir süredir yaşıyla ilgili tartışma konusu haline gelen Aleyna Tilki, geçtiğimiz ay 18 yaşına girdi.

Aleyna Tilki ile fotoğrafını paylaşan Yıldız Tilbe, "Aleyna her şeyiyle bence dünya starları ayarında" dedi.

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