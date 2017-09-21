Yıldız Tilbe intihar mı etti? Açıklama geldi
Dün akşam şarkıcı Yıldız Tilbe'nin intihar ettiği haberi sosyal medyaya bomba gibi düştü. Basın organlarında da habere yer verilmesi üzerine dedikodu hızla yayıldı. Konuya ilişkin çok geçmeden açıklama geldi.
Tilbe'nin menajeri açıklamada bulundu. Hürriyet Kelebek'e konuşan Haluk Şentürk iddiaları yalanladı ve ardından Yıldız Tilbe sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin intihar ettiğine yönelik haberlerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından sanatçının menajerinden Hürriyet'e açıklama geldi. Yıldız Tilbe de daha sonra Twitter'dan "Hakkımda yanlış haber yapan gazete ve gazetecileri kınıyorum ve mesleklerini şerefleriyle yapmalarını öneriyorum." açıklamasında bulundu.
Yıldız Tilbe'nin intihar ettiğine yönelik haberlerin paylaşılmasının ardından sanatçının hayranları büyük bir şok yaşadı. Konuyla ilgili açıklama yapan Yıldız Tilbe'nin menajeri Haluk Şentürk, iddiaları yalanladı.
Şentürk şunları Hürriyet Kelebek'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Kendisiyle 15 dakika önce konuştum. Yıldız Tilbe bana "Kim çıkarıyor bu haberleri. Ben de çok şaşkınım. Ayıp ediyorlar." dedi
Öte yandan, yapımcı Armağan Çağlayan da Twitter'dan "Yıldız Tilbe haberi külliyen yalan. Şimdi konuştum, dipçik gibi. Kim uydurduysa bir tarafından uydurmuş" açıklamasında bulundu.
Yıldız Tilbe de olayın ardından Twitter'dan açıklama yaptı ve "Hakkımda yanlış haber yapan gazete ve gazetecileri kınıyorum ve mesleklerini şerefleriyle yapmalarını öneriyorum. Hakımda yanlış haber yapan gazete ve haberin yalan içeriği için avukatım hukuki yollara başvuracaktır. Allah iftiradan korusun , haberinizin tamamı iftira..." açıklamalarında bulundu.
HÜRRİYET
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