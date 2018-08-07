Yıldız Tilbe: TL basıyorsak dolar da basarız
Sevilen besteci ve şarkıcı Yıldız Tilbe'nin dolar önerisi sosyal medyayı salladı. Tilbe, yükselişi önlenemeyen dolar ile ilgili 'Türk Lirası basıyorsak dolar da basarız' ifadesini kullandı.
Yıldız Tilbe, Twitter'dan dolardaki hareketlilikle ilgili ilginç bir yorum yaptı. 52 yaşındaki şarkıcı, "Doların içine tüküreyim, canım TL" diyen Tilbe, devamında konuyla ilgili tweetlerinin devamında ''TL basıyorsak dolar da basarız, nedir yani?'' dedi. Tilbe'nin dolar/TL kuruna ilişkin olarak yaptığı yorumlar, sosyal medyada gündem oldu.
Bunun üzerine Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Profesör Özgür Demirtaş, Yıldız Tilbe'nin bu konularda konuşmamasını önerdi.
Yıldız Tilbe'nin tweetini okuyan profesör, "Yıldız Hanım, bilmediğiniz konularda konuşmayın. Sizin bu konuda konuşmanız, karga sesli birinin sizin şarkılarınızı söylemeye çalışmasına benziyor" diyerek cevap verdi.
NTV
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