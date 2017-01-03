Yılın en medyatik ismi Acun Ilıcalı oldu
Medya Takibi Ajansı Interpress’in televizyon, internet ve yazılı basını kapsayan haber araştırmasına göre, geçtiğimiz yıl magazin gündeminin ilk sırasında, başarılı sunucu, yapımcı ve medya patronu Acun Ilıcalı yer alırken, özellikle yaptığı yarışma programlarıyla adından sıkça bahsettiren Acun Ilıcalı ile ilgili medyaya toplam 37 bin 989 haber yansıdığı belirlendi.
2016 yılının magazin gündeminde ikinci sıraya genç kızların sevgilisi ünlü pop yıldızı Murat Boz yerleşirken, ‘O Ses Türkiye’de jüri üyeliğinin yanı sıra yurt içi ve dışı verdiği konserler ile sevgilisi Aslı Enver’le olan birlikteliği haberleri medyada 33 bin 312 haberle öne çıkmasını sağladı. Üçüncü sırada ise geçen yıl özellikle aşk hayatı ile gündemde olan bir isim Cem Yılmaz vardı. Ünlü komedyenin yıl içinde vizyona giren filmi ile ilgili çıkan eleştiriler ve Ebru Şallı ile yaşadığı aşk dedikoduları Cem Yılmaz’ın 31 bin 479 haberle gündeme gelmesini sağladı. Her yaptığı albümle gündem olan güzel şarkıcı Demet Akalın geçen yıl özellikle sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekerken başarılı sanatçı hakkında yıl boyunca toplam 27 bin 154 haber çıktığı belirlendi. Pop müziğin kraliçesi, usta sanatçı Sezen Aksu geçen yıl içinde 40 yıllık sahne hayatına veda ederken, yeni albüm hazırlığı yapan ‘Minik Serçe’ ile ilgili 2016 yılında çıkan haber sayısı 21 bin 246 oldu.
Yıla damga vuran ünlüler …
Televizyon, internet ve yazılı basında çıkan haberlerin incelenmesiyle oluşan listeye göre, geride bıraktığımız yıl magazin sayfalarında en çok yer alan isimler listesinin ilk on sırasında yer alan diğer ünlü isimlerin ise sırasıyla; yaptığı sosyal medya paylaşımları ve ailesi ile ilgili çıkan haberlerle gündemde olan İbrahim Tatlıses, yıl içinde evlenmesinin yanısıra çektiği televizyon dizisi ile çok konuşulmayı başaran yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, ÇAğrı filminde Hz Hamza’yı oynayacağı konuşulan, evliliğinde yaşadığı sorunlarla sıkça gündeme gelen Kenan İmirzalıoğlu, Erhan Çelik ile evlenmesi de boşanması da gündem olan Gülben Ergen, nişanlanması, çıkardığı albüm, konserler ve açıklamaları ile medyada adından söz ettirmeyi başaran Hande Yener olduğu tespit edildi.
Geçen yıl hayata gözlerini yumanlar …
2016 yılında sanat dünyasında aramızdan ayrılan çok değerli isimlerde oldu. Yaşarken adlarından söz ettirmeyi başaran değerli sanatçılarımız bu kez ölüm haberleriyle medyanın gündemindeydi. Yıl içinde Türk sinemasının en önemli aktörlerinden Tarık Akan’ı karaciğer kanserinden, değerli oyuncu Oya Aydoğan’ı aort damarı yırtılmasından, sevgili Erdal Tosun’u trafik kazasından, şarkıcı Naşide Göktürk ve müzisyen Atilla Özdemiroğlu’nu ise akciğer kanserinden kaybettik.
DİĞER HABERLER
TFMD Yılın Basın Fotoğrafları heyecanı başlıyor
Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin düzenlediği "TFMD Yılın Basın Fotoğrafları 2017" yarışma başvur
O duruşma saat 9'u 5 geçe
Akit TV'nin yargılandığı davada mahkeme heyeti duruşmayı manidar bir saate verdi.
Habertürk, Mannequin Challenge akımına kapıldı
Habertürk televizyonu çalışanları hayatı kısa bir süreliğine dondurdu.
Can Dündar'ı ağırladılar!
Almanya'nın Türkiye tarafından aranan zanlılara kucak açması başka bir boyut kazandı.
Cumhuriyet 'hedef' değiştirmiş
Mahkeme heyetinin Cumhuriyet yazarlarını tutuklamasına gösterdiği sebep "hedef" değiştirmek.