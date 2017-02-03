Facebook Twitter Rss

Yıllık enflasyon rakamı açıklandı

Yıllık enflasyon rakamı açıklandı.17743
  • Giriş : 03.02.2017 / 10:07:00

2017 yılının ilk enflasyon rakamı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


2017 yılı Ocak ayının enflasyon rakamı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. Tüketici Fiyatları Endeksi, Ocak'ta yüzde 2.46 artarken piyasalardaki beklenti TÜFE'nin 2017'nin ilk ayında 1.78 artacağı yönündeydi.

Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) ise Ocak'ta yüzde 3.98 yükseldi. Yıllık bazda TÜFE yüzde 9.22, ÜFE ise yüzde 13.69 artış gösterdi.

Arda Turan 'kariyer merkezi' açıyor!

Hakan Çalhanoğlu: Babam at imzayı dedi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Garanti Bankası da promosyon için imzaladı

Garanti Bankası da promosyon için imzaladı

Garanti Bankası, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile protokol imzaladı.

ÖTV ve KDV Nisan'a kadar sıfırlandı

ÖTV ve KDV Nisan'a kadar sıfırlandı

Bakanlar Kurulu, vatandaşları sevindirecek bir karar aldı.

 

Emekli promosyonunda flaş gelişme!

Emekli promosyonunda flaş gelişme!

Promosyon için Ziraat Bankası'ndan sonra İş Bankası ile de anlaşma sağlandı.

Bakan'dan 112 bin kişiye iş müjdesi geldi

Bakan'dan 112 bin kişiye iş müjdesi geldi

Vatandaşları sevindirecek haber Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'dan geldi.

 

Otogaza zam yolda!

Otogaza zam yolda!

Otogaza gece yarısından itibaren 16 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

S&P'den Türk bankalarına şok!

S&P'den Türk bankalarına şok!

Standard & Poor's, Türkiye'de hizmet veren 4 bankanın görünümünü değiştirdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya