Yıllık enflasyon rakamı açıklandı
2017 yılı Ocak ayının enflasyon rakamı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. Tüketici Fiyatları Endeksi, Ocak'ta yüzde 2.46 artarken piyasalardaki beklenti TÜFE'nin 2017'nin ilk ayında 1.78 artacağı yönündeydi.
Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) ise Ocak'ta yüzde 3.98 yükseldi. Yıllık bazda TÜFE yüzde 9.22, ÜFE ise yüzde 13.69 artış gösterdi.
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