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Yılmaz Erdoğan ağırlığı tiyatroya verecek!

Yılmaz Erdoğan ağırlığı tiyatroya verecek!.8136
  • Giriş : 15.01.2017 / 13:02:00

Ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan, bundan sonra sinema filmine değil, tiyatroya ağırlık vereceğini söyledi.

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Sinema filmlerinde görmeye alıştığımız Yılmaz Erdoğan, bundan böyle sinemadan daha çok tiyatro sahnelerinde olacağının mesajını verdi. Erdoğan, şu sıralar "Münakaşa" ile sahnelerde yer alıyor.

Akşam'da yayınlanan habere göre Bir davette ortaya çıkan Erdoğan, "Yıllardır sinema filmi yapıyorum, şimdi ağırlığı tiyatroya vereceğim. Amerika ve Avusturya başta olmak üzere, yurt içi ve yurt dışı turnesine çıkacağım" diye konuştu. Belçim Bilgin ile evli olan ve boşanacakları konuşulan Erdoğan, eşinin 'Ekşi Elmalar' filmini izlemediği haberlerine ise tepki göstererek "Belçim tabii ki filmi izledi" diye konuştu.  

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