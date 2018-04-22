Yılmaz Vural'dan Cumhurbaşkanı'na çağrı
Eskişehir'in tecrübeli teknik direktörü Yılmaz Vural, yaşanan mali sıkıntı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çAğrı yaptı.
Eskişehirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Gaziantepspor`un mali sıkıntıları ve maç öncesinde yaşanan sorunlarla ilgili değerlendirmede bulunarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulundu.
Spor Toto 1. Lig`in 32. haftasında Gaziantepspor sahasında Eskişehirspor ile karşılaştı. Mücadeleyi Eskişehirspor 4-1 kazandı. Maçın ardından her iki teknik direktör değerlendirmede bulundu.
“Rakip bizden su istedi" Teknik Direktör Vural, Gaziantepsporlu futbolcuların maç öncesinde kendi takımından su istediklerini belirterek, “Bu olay Türk futbolunun şu an da düştüğü aciz bir durumdur. Biz burada bu pratiği yaşayanlar olarak burada içimiz burkuldu. Maça çıkarken rakip takımdaki çocuklar gelip suyumuz yok diye su istediler. Bu şartlarda bizler nasıl top oynarız.
Neticede onları yenmek zorunda olan bir takımız. Ve ben böyle bir rakip ile oynuyorum. Biz insanız yani buna dayanmak mümkün değil. Son dakikaya kadar esame listesine imza atacak hiç kimse yok. Bakın maçı konuşamıyoruz ne konuşuyoruz. Bu Gaziantepspor olayı bir milat olmalı. Eskişehir’den buraya gelmiş 2-3 otobüs taraftar sahaya alınmadı.
Bizim başımızda çok önemli bir insan var. Cumhurbaşkanımız var. Bu durumu bilse ben biliyorum ki el koyacak. Çünkü çok yakından tanıdığım birisi. Şu kaosu şu rezilliği bilse bu kadar uğraşıyor burada statlar yapılsın Avrupa şampiyonaları düzenlensin diye ama bu ülkede Avrupa şampiyonaları düzenlense ne olur" şeklinde konuştu.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Beşiktaşlı Tolga Zengin PFDK'ya sevk edildi
Kara Kartal'ın file bekçisi Tolga Zengin PFDK'ya sevk edildi.
Galatasaray, altın değerinde 3 puan kazandı
Galatasaray, Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar liderliğini sürdürüyor.
Fener, Tolga Zengin'e karşı harekete geçti
F.Bahçe, Beşiktaş ve Pepe PFDK'ya sevk edildi
Fenerbahçe, Beşiktaş ve siyah-beyazlı ekip oyuncusu Pepe PFDK'ya sevk edildi.
Beşiktaşlı kaleci: Sürekli anneme küfür ettiler
Çıkan olayların merkezinde bulunan Tolga Zengin'den açıklama geldi.
Fikret Orman: Gereğini TFF yapacak
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, derbide çıkan olaylar hakkında konuştu.