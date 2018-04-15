Facebook Twitter Rss

Yılmaz Vural klasiği! Oyuncunun boğazına sarıldı

Yılmaz Vural klasiği! Oyuncunun boğazına sarıldı.20966
  • Giriş : 15.04.2018 / 15:40:00

Eskişehirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, maç içerisinde çileden çıktı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Eskişehirspor ile Samsunspor, Eskişehir'de karşı karşıya geldi.

30 haftada topladığı 34 puanla 15. sırada bulunan Samsunspor, 31 puanı bulunan Eskişehirspor karşısında ilk yarıyı 4-0 geride kapadı.

Samsunspor, 30. dakikada ÇAğrı Ortakaya'nın Hürriyet Güçer'e yaptığı sert müdahalesi sonrasında 10 kişi kalırken maça Yılmaz Vural damga vurdu. 

Mücadelede ilk yarının sonları oynanırken yaşanan pozisyon sonrasında iki takım oyuncuları bir anda gerildi. Eskişehirspor'da Semih Güler, pozisyondan sonra sarı kart görse de sakinleşemedi.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, bu anlarda sahaya girerek oyuncusunun yanına koştu. Semih Güler'i sakinleştirmek isteyen Yılmaz Vural, oyuncusunun boğazına sarıldı. 

Yılmaz Vural'ın bu anları, sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu. 

Habertürk

Trump'tan bir Suriye tweeti daha!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Köklü kulüp Karşıyaka 3 hafta kala küme düştü!

Köklü kulüp Karşıyaka 3 hafta kala küme düştü!

Türk Futbolu'nun köklü kulübü Karşıyaka, bitime 3 hafta kala resmen küme düştü.

Ersan İlyasova'dan mükemmel performans!

Ersan İlyasova'dan mükemmel performans!

Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Philadelphia Sixers, rakibi Miami Heat'i 27 sayı farkla mağlup

 

Galatasaray, İtalyan kulüp Inter'le anlaştı!

Galatasaray, İtalyan kulüp Inter'le anlaştı!

Galatasaray, performansıyla beğeni toplayan Nagatomo için İnter'le anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'de şok! Yıldız isim kadro dışı!

Fenerbahçe'de şok! Yıldız isim kadro dışı!

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'dan çarpıcı bir karar geldi. Kocaman, takımın yıldız oyuncusu Isla'yı ka

 

Beşiktaş haftanın açılışını 3 puanla yaptı

Beşiktaş haftanın açılışını 3 puanla yaptı

Beşiktaş deplasmanda 3 puan kazandı. Mücadele 3-0 sona erdi.

Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!

Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!

Galatasaray'da Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın günü belli oldu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya