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Yine DEAŞ yine canlı bomba!

Yine DEAŞ yine canlı bomba!.32599
  • Giriş : 08.01.2017 / 17:03:00

Irak'ta kan durulmuyor. Bugün ikinci kez DEAŞ sivillere saldırı düzenledi.

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Terör örgütü DEAŞ, dünyanın dört bir yanında kanlı eylemler düzenlemeye devam ediyor. Bağdat'ta 2 ayrı saldırı gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinde 13 kişinin ölümüne neden olan hain saldırı sonrası bir ikinci canlı bomba saldırısı da pazar yerinde meydana geldi.

Reuters'ın haberine göre, Bağdat'taki bir sebze pazarında gerçekleştirilen ilk saldırıda en az 13 kişi ölürken, yaklaşık 50 kişi de yaralandı.

İçişileri Bakanlığı Sözcüsü Saa Maan, "Cemile pazarının kapısındaki bir asker, şüpheli aracı fark edince, bomba yüklü otomobile ateş açmış. Ama terörist, aracını havaya uçurmuş" dedi. Maan, bomba yüklü araca ateş açan Iraklı askerin de olayda yaralandığını belirtti.

TÜRKİYE'DEN KINAMA

Bağdat'ta düzenlenen ilk saldırının ardından Türk Dışişleri Bakanlığından açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Irak'ın başkenti Bağdat'ta bu sabah düzenlenen ve birçok kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısını en kuvvetli ifadelerle kınıyoruz. Saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, Irak halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer aldı.

İKİNCİ SALDIRI

İlk saldırıdan birkaç saat sonra, Şiilerin yoğun olarak yaşadığı bir başka bölge olan Baladiyat'ta bir intihar bombacısı, pazar yerinde üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirerek, en az yedi kişinin ölümüne neden oldu. 

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