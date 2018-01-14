Yine 'deprem' korkusu
Çanakkale'nin Ayancık ilçesinde meydana gelen deprem, AFAD'ın açıkladığı verilere göre 4,1 şiddetinde gerçekleşti.
Saat 14:56'da meydana geldiği öğrenilen depremin yerin 9,85 kilometre derinliğinde gerçekleştiği öğrenildi.
Depremi hisseden vatandaşların kısa süreli bir panik yaşadığı bildirildi.
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