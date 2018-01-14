Facebook Twitter Rss

Yine 'deprem' korkusu

Yine 'deprem' korkusu.19478
  • Giriş : 14.01.2018 / 16:13:00

Çanakkale'de meydana gelen depremde vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Çanakkale'nin Ayancık ilçesinde meydana gelen deprem, AFAD'ın açıkladığı verilere göre 4,1 şiddetinde gerçekleşti.

Saat 14:56'da meydana geldiği öğrenilen depremin yerin 9,85 kilometre derinliğinde gerçekleştiği öğrenildi.

Depremi hisseden vatandaşların kısa süreli bir panik yaşadığı bildirildi.

Erdoğan mesajı çok net verdi!

Öğrencilere müjdeli haber!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Tuna: Çukurambar'daki binalar öldü

Tuna: Çukurambar'daki binalar öldü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ankara ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Olası İstanbul depremiyle ilgili kritik açıklama!

Olası İstanbul depremiyle ilgili kritik açıklama!

Deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, beklenen İstanbul depremi ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı

 

Trabzon Havalimanı uçuş trafiğine açıldı

Trabzon Havalimanı uçuş trafiğine açıldı

Trabzon Havalimanı'nda yaşanan kazanın ardından havalimanı uçuş trafiğine tekrar açıldı.

Taksim Metrosu girişinde duygulandıran görüntü

Taksim Metrosu girişinde duygulandıran görüntü

Taksim Metrosu girişinde soğuktan üşüdüğü için battaniyeye sarılan köpeğe vatandaşlar yoğun ilgi gös

 

Üniversite öğrencisinden kötü haber

Üniversite öğrencisinden kötü haber

Üniversite öğrencisi Hazal Akyürek, İstanbul Beşiktaş'ta feci şekilde can verdi.

Türel'den Atatürk heykeli sözü!

Türel'den Atatürk heykeli sözü!

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, Twitter adresinden önemli açıklamalarda bulundu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya