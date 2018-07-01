YKS'de ikinci oturum yapıldı
Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 13.15'te sona erdi. AYT'ye başvuran 2 milyon 19 bin 853 aday, 6 bin 746 binadaki 108 bin 470 salonda sınava alındı.
Sınava girişlerde uygulanan 15 dakika kuralı nedeniyle adaylar, 10.00'dan itibaren sınav salonlarına alınmadı.
AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinden 40, Sosyal Bilimler-2 testinden 40, Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 40 soru yöneltildi. AYT, 180 dakika sürdü.
Çocuklarını sınava gönderen aileler için de heyecanlı bekleyiş başladı. Okul bahçesinde bekleyen bazı velilerin dua ettikleri, bazılarının da Kur'an-ı Kerim okuduğu görüldü. Bazı veliler çocuklarıyla kucaklaşıp sınavda dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunarak çocuklarını uğurladı.
YKS'nın üçüncü ve son oturumu olan ve 131 bin 453 adayın başvurduğu Yabancı Dil Testi'ne (YDT) katılacak adaylar, 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Yabancı Dil Yeterlilik Testi (YDT) saat 15.45'te başladı.
YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapılmıştı. YKS sonuçları, 31 Temmuz'da açıklanacak.
TRT
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