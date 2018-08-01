YKS kılavuzu açıklandı
Öğrencilerin heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu, ÖSYM tarafından yayımlandı.
Üniversite adayları için tercih 7-14 Ağustos'ta yapılabilecek.
NTV
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