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YKS'ye başvuramayanlar için son şans

YKS'ye başvuramayanlar için son şans.17576
  • Giriş : 03.04.2018 / 09:39:00
  • Güncelleme : 03.04.2018 / 11:11:41

Yükseköğretim Kurum Sınavı başvuruları ile ilgili kritik açıklama geldi.

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Sepet Beşik

Yükseköğretim Kurum Sınavı başvurularını kaçıranlara müjdeli haber geldi. Adaylar yarın da sınav için müracaat edebilecek.

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