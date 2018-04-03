YKS'ye başvuramayanlar için son şans
Yükseköğretim Kurum Sınavı başvurularını kaçıranlara müjdeli haber geldi. Adaylar yarın da sınav için müracaat edebilecek.
DİĞER HABERLER
YKS'ye rekor başvuru sayıda başvuru geldi
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na başvurular yarın sona erdi.
Öğrenciler dikkat! AÖF sınav tarihleri değişti!
Açıköğretim Fakültesi sınav tarihlerinin değiştiği açıklandı.
ÖSYM, o öğrencilere ek süre verecek!
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, o öğrencilere ek süre verecek.
MEB'den liseye geçiş sınavı için açıklama
MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, liseye geçiş sınavı için açıklama geldi.