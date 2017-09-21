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Yoğun bakımdaki hastayla dalga geçti!

Yoğun bakımdaki hastayla dalga geçti!.17838
  • Giriş : 21.09.2017 / 14:35:00

Sakarya'da özel bir hastanede yaşanan skandal ortaya çıktı.

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Beşik Modelleri

Sakarya'da özel bir hastanede çalışan hemşiler, yoğun bakım ünitesinde şoke eden hareketlerde bulundular. Hemşireler, yoğun bakımda yatan yaşlı hastaya sigara verip dalga geçti.

'Pes artık' dedirten olay şöyle gerçekleşti. Sakarya’da bulunan özel bir hastanede meydana geldi. İddiaya göre yoğum bakım ünitesinde tedavi gören ve ismi öğrenilemeyen bir hastaya, hemşireler sigara vererek dalga geçti. O anlar ise başka bir hemşire tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Görüntülerde, hemşirelerin yaşlı adama sigara ve çakmak verdikleri, hastanın sigarayı ağzına götürmesi, yine hemşirelerin hastayı engellemeleri yer alıyor. Tüm bu anlarda ise hemşireler kahkahalar atıyor. Bir hemşire ise yaşlı adama, “Sen sigara içiyor muydun?” sorusunu soruyor. Kendisi ile dalga geçildiğini anlayan hasta ise, en son küfür ederek sigarayı yere atıyor.

Görüntüler ise izleyenler tarafından büyük tepki çekiyor.

HÜRRİYET

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