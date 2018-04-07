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YÖK, kanlı saldırı sonrası toplanuyor

YÖK, kanlı saldırı sonrası toplanuyor.31810
  • Giriş : 07.04.2018 / 10:06:00

Yüksek Öğretim Kurulu,Eskişehir'deki kanlı saldırı sonrası toplantı kararı aldı.

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Eskişehir'de Osmangazi Üniversitesi'nde gerçekeleşen ve 4 kişinin hayatını kaybetmesi ile ilgili YÖK harekete geçti. YÖK Başkanı Saraç, 12 Nisa'da konu ile ilgili olağanüstü toplantı yapılacağını söyledi.

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