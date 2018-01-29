Yolcu minibüsü nehire uçtu: 13 kişi öldü
Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde feci bir kaza meydana geldi. Bir yolcu minibüsünün nehre uçması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti. Kazada yolcuların boğularak can verdiği öğrenildi.
Ölenlerden 7’sinin çocuk olduğu belirtildi. Yolculardan 4’ü kişi ise kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarak kurtulmayı başardı.
TRT
DİĞER HABERLER
İdlib'de hava saldırısı: 1 ölü, 3 yaralı var
Suriye'de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki Serakib ilçesinde saldırı düzenlendi.
Trump: Yataktan kalkmadan tweet atıyorum
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya ile ilgili itiraflarda bulundu.
Afganistan'da patlama: 40 kişi can verdi
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü araç patlatıldı.
David Copperfield'a cinsel taciz suçlaması
Ünlü ilizyonist David Copperfield, cinsel tacizle suçlanıyor.
Rusya'dan Almanya'nın ambargosu yorumu
Rusya'dan Almanya'nın Türkiye'ye uyguladığı ambargoyu yorumladı.
Pentagon açıkladı: Türkiye ile krizde değiliz!
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Dana White, Türkiye ile ilgili açıklama yaptı.