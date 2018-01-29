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Yolcu minibüsü nehire uçtu: 13 kişi öldü

Yolcu minibüsü nehire uçtu: 13 kişi öldü.9698
  • Giriş : 29.01.2018 / 16:27:00

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde katliam gibi bir kaza yaşandı.

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Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde feci bir kaza meydana geldi. Bir yolcu minibüsünün nehre uçması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti. Kazada yolcuların boğularak can verdiği öğrenildi.

Ölenlerden 7’sinin çocuk olduğu belirtildi. Yolculardan 4’ü kişi ise kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarak kurtulmayı başardı.

TRT

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