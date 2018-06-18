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Yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 47 yaralı

Yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 47 yaralı.17085
  • Giriş : 18.06.2018 / 08:22:00

Karaman'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi can verdi.

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Karaman'da Celal Öztürk yönetimindeki otobüsün sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi can verdi.

Kazada, otobüsteki Rukiye Ertan (26), Sultan Söylemez (26) ve Hatice Yaldız (28)  yaşamını yitirdi, 47 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla ve kaza yerinden geçen vatandaşların otomobilleriyle çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada ölenlerden Rukiye Ertan'ın Karaman İl Özel İdaresinde memur, Hatice Yaldız'ın yüksek lisans öğrencisi, Sultan Söylemez'in de İzmir'de üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi.

NTV

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