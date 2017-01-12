Yolcu otobüsü devrildi: 31 yaralı
Konya'dan Edirne'y gitmekte olan otobüs Bilecik'in Bozüyük ilçesinde devrildi. Meydana gelen kazada ölen olmazken 31 kişi yaralandı.
Kazanın buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda şoförün hakimyetini kaybetmesi nedeniyle yaşandığı öğrenildi.
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ambulansı ile itfaiye, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Çoban ile birlikte otobüste bulunan 31 kişi, ekiplerin yardımıyla araçtan çıkartılarak 112 Acil Servis ambulanslarıyla Bilecik ve Bozüyük devlet hastanelerine kaldırıldı.
Tedavi altına yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.
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