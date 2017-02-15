Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde içerisinde yolcularında bulunduğu yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Otobüsün kaza yapması sonrası 21 kişi yaralandı.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen yolcu otobüsü ilçeye bağlı Bahçecik mevkinde şarampole devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Jandarma ekipleri yol güvenliğini sağlarken sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. İlk bilgilere göre yaralanan 21 kişi sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Türkiye Gazetesi
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