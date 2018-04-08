Facebook Twitter Rss

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!.21412
  • Giriş : 08.04.2018 / 08:26:00

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Kaza, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu 35. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 07 MHG 22 otobüs firmasında ait bir yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonu devrildi.

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 20 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ambulans AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevrede bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi. Kaza sonrası kara yolunda trafik bir süre kontrollü bir şekilde ilerledi.
 

Kaçak elektrik için ceza katlanıyor

ABD'den 'Doğu Guta' açıklaması

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Uyuşturucuyla mücadele büyüyor!

Uyuşturucuyla mücadele büyüyor!

Uyuşturucu suçları için siber birim kurulacak, NARKOTİM’ler 81 ile yayılacak, AMATEM’lerin sayısı ar

Gece yarısı korkunç kaza: 3 ölü

Gece yarısı korkunç kaza: 3 ölü

Balıkesir Ayvalık'ta bir otomobil, yol kenarındaki üzerinde elektrik trafosu olan beton direğe çarpt

 

TSK'dan son dakika açıklaması!

TSK'dan son dakika açıklaması!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.

Meriç Nehri'nde bir kadın cesedi bulundu

Meriç Nehri'nde bir kadın cesedi bulundu

Meriç Nehri'nde genç bir kadına ait ceset bulunduğu öğrenildi.

 

Başakşehir'de feci kaza!

Başakşehir'de feci kaza!

İstanbul Başakşehir'de arıza yapan aracını tamir etmek isteyen sürücü tankerin altında kaldı.

Darbeci generale FETÖ'den müebbet

Darbeci generale FETÖ'den müebbet

Darbeci Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken'e FETÖ'den müebbet verildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya