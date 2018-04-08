Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!
Kaza, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu 35. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 07 MHG 22 otobüs firmasında ait bir yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonu devrildi.
Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 20 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ambulans AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevrede bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi. Kaza sonrası kara yolunda trafik bir süre kontrollü bir şekilde ilerledi.
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