Yolcu otobüsü kaza yaptı: 13 ölü!
Ankara'dan Bursa'ya giden tur otobüsü Eskişehir-Bursa karayolunun 3. kilometresinde yol kenarında bulunan ağaçlara çarptı. Korkunç kazada 13 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi de yaralandı.
06 FL 644 plakalı Kartallar Gezi firmasına ait tur otobüsü, Eskişehir-Bursa karayolunun 3. kilometresinde yol kenarındaki ağaçlara çarptı.
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, İl Emniyet Müdürü Engin Dinçkaza yerinde incelemede bulundu, yaralıları hastanede ziyaret etti.
BİR KİŞİ DE KAYIP İDDİASI
Öte yandan kazada bir kişinin de kayıp olduğu öne sürülürken, polis ekipleri incelemelerine devam ediyor.
HÜRRİYET
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