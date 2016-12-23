Yolcu uçağı kaçırıldı!
118 yolcusu olan Afriqiyah Havayollarının uçağı 2 saldırgan tarafından Malta'ya kaçırıldı. Saldırganlar uçağı havaya uçurmakla tehdit ediyor.
Libya'da meydana gelen olayda uçağı kaçıran saldırganların Kaddafi yanlıları olduğu iddia edildi.
Malta Başbakanı Joseph Muscat, Twitter'da "Kaçırılma ihtimaliyle Malta’ya yönlendirilen Libya iç hat uçuşu hakkında bilgilendirildim. Güvenlik ve acil durum ekiplerimiz teyakkuzda" yazdı.
Malta basını korsanların Kaddafi yanlısı olduğunu iddia ediyor. Ancak henüz korsanların talepleri net olarak bilinmiyor. Emniyet yetkilileri, Malta'da havaalanında bekleyen uçağın etrafında güvenlik önlemleri almış durumda.
Reuters, Afriqiyah havayollarına ait A320 model uçağın etrafında özel tim askerlerinin olduğunu duyurdu. Şu ana kadar uçağa yönelik herhangi bir operasyon düzenlenmedi.
Olayın ardından havaalanındaki tüm uçuşlar iptal edildi. Malta’ya inmesi planlanan bazı uçakların ise İtalya’nın Sicilya adasına yönlendirildiği açıklandı. Uçakta 82 erkek 28 kadın ve bir çocuk olmak üzere 111 yolcu ve 7 mürettebat bulunduğu açıklandı
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