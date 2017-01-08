Yolcular saatlerdir bekliyor!
İstanbul'da kar çilesi. Deniz trafiğinden hava trafiğine kadar ulaşım imkansız hale geldi. Atatürk Havalimanı'nda seferleri iptal olan yolcular saatlerdir bekliyor.
Biletlerini değiştirmek için bilet satış ofisinin önünde kuyruk oluşturan yolcular isyan etti.
Trabzon’dan geldiğini ve Almanya’ya gidecek uçağının iptal olduğunu söyleyen Hanife Azman, "Uçağımız dün Trabzon’dan geldi. İnişte herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Oradan uçuş olabiliyorsa neden buradan yurt dışına uçuş yok anlamıyorum. 15.30’da yapılacak olan seferimizin iptal olduğunu öğrendik. Yarın çocuğumun okulu ve eşimin işi var. Mutlaka bir çare bulmalıyız" dedi.
4 saatten beri bilet satış kuyruğunda beklediğini belirten Regaip Bay ise şunları söyledi:
"Uçabileceğimizi zannetmiyorum çünkü tabelalarda hep iptal yazıyor. Ben Almanya’da yaşıyorum. Çalıştığım firmayı arayıp bugün gelemeyeceğimi söyleyeceğim ve burada bekleyeceğim "dedi.
Yolculardan Sebahattin Yıldırım ise, "Dün 12.40’da uçağımız vardı ama kaçırdık. İnternete baktığımızda bir şey göremedik ve havalimanına geldik. Burada seferlerin iptal olduğunu gördük. Biletimizi yenilemek için saatlerce kuyrukta bekliyoruz. Gitmemiz de çok zor" diye konuştu.
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