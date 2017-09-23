Yonca Evcimik: İrem Derici de gelecekti ama...
Evcimik, doğum günü partisine aslında İrem Derici'nin de katılacağını ancak hastanede tedavi altında olduğu için katılamadığını söyledi. Evcimik, "bir kanadım kırık" dedi.
Yonca Evcimik'in doğum gününe katılanlar arasında Gökçe, Elif Dağdeviren, Faruk K, Özgür Aras ve Zeynep Dizdar da vardı.
Gecede 'Kendine Gel' şarkısının başarısını da kutlayan Evcimik, "Normal şartlarda İrem Derici de aramızda olacaktı. Fakat sağlık sorunları yüzünden aramıza katılamadı. Bir kanadım kırık hissediyorum" dedi.
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