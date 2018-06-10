Yonca Evcimik'ten olay 'eşcinsel' açıklaması

Giriş : 10.06.2018 / 17:55:00

10.06.2018 / 17:55:00 Güncelleme : 10.06.2018 / 17:55:26

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik, kadın-erkek ilişkileri ile ilgil çarpıcı bir açıklama yaptı.