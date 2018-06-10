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Yonca Evcimik'ten olay 'eşcinsel' açıklaması

Yonca Evcimik'ten olay 'eşcinsel' açıklaması.11767
  • Giriş : 10.06.2018 / 17:55:00
  • Güncelleme : 10.06.2018 / 17:55:26

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik, kadın-erkek ilişkileri ile ilgil çarpıcı bir açıklama yaptı.

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Şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran ünlü şarkıcı Yonca Evcimik, ilişkileri ele aldı ve erkeklerin kadınlarla başa çıkamadığı için gay olduklarını söyledi.

54 yaşındaki sanatçı Yonca Evcimik, kadın-erkek ilişkileri ve özel hayatı hakkında Habertürk Cumartesi'den Ekin Türkantos'a röportaj verdi. Güçlü kadınların ilişkilerde hüsrana uğradığını söyleyen şarkıcı, erkeklerin kadınlarla başa çıkamadığı için gay olduklarını söyledi.

Aşıkken hayat bakış açınız ve ürettikleriniz de farklılık olur mu sorusuna cevap veren Yonca Evcimik, "Aşk insanı darmaduman eden bir şey. İçimde kelebekler uçuşmaya başladığında ben ne kadar doğru hareket ediyorum bilmiyorum, tartışılır. Bugüne kadar yaptıklarımdan çok doğru hareketler yapmadığım aşikar. Ne yapalım, olacaksa yine olacak. Kelebekler başladı, pır pır pır dolanıyorlar.

Güçlü kadınların aşk ilişkisinde hüsrana uğradığını söyleyen şarkıcı, "Valla bu kadınların suçu değil, erkeklerin suçu, kaldıramıyorlar. Bunun okumuşlukla alakası yok. Erkek egosuyla ilgili bir şey. 'Ben nasıl başa çıkacağım bu kadınla' diye düşünüyor belki. Haksız da sayılmazlar. O yüzden hepsi de gay oluyor, ne fena."

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