Yönetmen Zeki Demirkubuz eşinden boşanıyor
Altın Portakal ödüllü yönetmen Zeki Demirkubuz, 16 yıllık eşinden boşandı. Spiker ve oyuncu eşi Nurhayat Demirkubuz ile anlaşmalı olarak boşanan ünlü yönetmen, 6 bin TL nafaka ödeyecek.
İstanbul Aile Mahkemesi’ne geçen ay avukatı Asu Barış Karamık Şahin aracılığıyla dava açan Nurhayat Demirkubuz eşiyle 16 yıl önce evlendiklerini, 2006’da bir çocuklarının olduğunu anlattı. Evlilik birliğinin devamı sırasında çiftin arasında fikri uyuşmazlığın baş gösterdiğinin belirtildiği dava dilekçesinde, “Taraflar arasında evlilik hayatı imkansız hale gelmiştir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanmalarına karar verilmesini talep ediyoruz. Fiilen sona eren evliliğin devamında toplumsal ve hukuksal bir fayda kalmamıştır” denildi.
"3 BİN LİRA İŞTİRAK NAFAKASI"
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; mahkemeye sunulan “Boşanma protokolü” gereği müşterek çocuğun velayeti anneye verildi. Çocuğun sağlık, eğitim, özel kurs, aktivite ve yurt dışı vb. konularda masraflarını baba Zeki Demirkubuz’un karşılamasına karar verildi.
Mahkeme protokol kapsamında kararın kesinleşmesinin ardından babanın çocuğa aylık 3 bin lira iştirak nafakası, boşandığı eşi Nurhayat Demirkubuz’a da 3 bin lira yoksulluk nafakası olmak üzere toplamda 6 bin lira nafaka ödemesine karar verdi. Ayrıca babayla çocuk arasında belirli günlerde şahsi ilişki kurulmasına karar verildi.
HÜRRİYET
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