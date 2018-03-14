Youtube'da kontrolörlere 4 saat sınırı getirildi
İçerikleri kontrol ile görevli Youtube çalışanları bundan böyle 4 saatten daha fazla sürede çalışmayacak.
Son aylarda içerikleriyle tartışılan bir platform haline gelen YouTube, yüklenen bazı videolar yüzünden eleştiri oklarına hedef olmuştu. Firmadan yapılan bir açıklama ise içerikleri kontrol eden çalışanların durumunu ortaya koydu.
YouTube CEO'su Susan Wojcicki, SXSW etkinliğinde yaptığı bir konuşmada içerikleri kontrol eden çalışanların akıl sağlığını korumak için günde 4 saat çalışma limiti koyduklarını belirtti. Konuyu daha da ileri götüren CEO, bu sürenin de azaltılabileceğini sözlerine ekledi.
Platform üzerinde son dönemde ortaya çıkan garip, anlamsız, saçma, zararlı ve kuralları ihlal eden videolar otomatik kontrol sisteminin gözünden kaçtığı için insan odaklı bir kontrol mekanizması devreye alınmıştı. Ancak sürekli bu tarz videolara maruz kalan içerikleri kontrol eden çalışanların akıl sağlığının bozulmaya başlamıştı. Bunun önüne geçmeye çalışan YouTube, videolarda içerik kontrolü yapan çalışanlarına günde 4 saat çalışma sınırı getirdi.
Geçtiğimiz aylarda içerik kontrolü için 10 bin kişiyi işe alan YouTube, bu sayede eleştirileri azaltmayı amaçlıyor. Atılan bu adımın ne kadar başarılı olacağını ise zaman gösterecek.
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