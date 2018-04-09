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Yozgat Şeker Fabrikası da özelleştirildi

Yozgat Şeker Fabrikası da özelleştirildi.29364
  • Giriş : 09.04.2018 / 16:55:00

Çorum'daki fabrikadan sonra Yozgat Şeker Fabrikası da özelleştirildi.

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Sepet Beşik

AK Parti hükümeti ile ana muhalefet arasında gerilime neden olan şeker fabrikaları ile ilgili yeni gelişmeler kaydedildi. Çorum fabrikasının ardından Yozgat Şeker Fabrikası da satıldı.

Yozgat Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi ihalesi yapıldı. En yüksek teklifi 275 milyon TL ile Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ verdi.

Çorum Şeker Fabrikası için en yüksek teklifi 528 milyon TL bedelle Safi Katı Yakıt şirketi verdi. Şirket daha önce de Derince Limanı özelleştirme ihalesini kazanmıştı.

Yozgat Şeker Fabrikasının ihalesi ise saat 15.30'da başladı. Yozgat Şeker Fabrikası için teklif veren şirketler Albayrak Turizm, Erser Grup, Doğuş Gıda, İş- Kaya, Bergiz ve MBM Enerji olurken ihale son turda Doğuş Gıda ve Erser Gıda arasında devam etti.

Yozgat Şeker için en yüksek teklifi 275 milyon TL ile Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ verdi.

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