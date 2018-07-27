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YPG ile Esad aynı masada!

YPG ile Esad aynı masada!.10096
  • Giriş : 27.07.2018 / 10:37:00

Terör örgütü YPG, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la masaya oturdu.

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Suriye ile ilgili önemli gelişmeler kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin silah yardımında bulunduğu terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG ile rejim ilk kez masaya oturdu.

ABD'nin desteklediği terör örgütünü içine alan Suriye Demokratik Güçleri (SDF)'nin temsilcileri, başkent Şam'ı ilk kez ziyaret ediyor.

SDF yetkilisi Riad Darar, Şam rejimiyle görüştüklerini uluslararası haber ajansı Reuters'a açıkladı. SDF delegesyonunda İlham Ahmed de yer alıyor.

Riad Darar, Şam rejimiyle politik ve güvenlik konularının masaya yatırılacağını belirtti.

ABD, Türkiye'nin karşı çıkmasına rağmen binlerce TIR silah ve mühimmatı son iki yılda YPG'ye verdi.

TRT

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