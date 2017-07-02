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YPG'li teröristin omzunda ABD bayrağı!

YPG'li teröristin omzunda ABD bayrağı!.23187
  • Giriş : 02.07.2017 / 08:58:00
  • Güncelleme : 02.07.2017 / 09:12:26

PKK'nın Suriye kanadı olan YPG mensubu teröristler, ABD bayrağına sığındı.

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Suriye'de YPG ve PYD'li teröristler Türkiye'ye karşı ABD'ye güvenmeye devam ediyor.

Suriye’nin kuzeyinde Türkiye sınırı boyunca, doğuda Haseke, Rakka ilinin kuzeyi ve Halep’in doğusundaki Menbiç ile kuzeybatısındaki Afrin ilçelerini kontrol eden terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG/PYD militanlarına ABD’nin desteği devam ediyor.

Teröristlere tırlarla mühimmat ile teçhizat gönderen, askerî eğitim veren ABD’nin desteğini alan teröristler şimdi de üzreinde Amerikan bayrağı bulunan arma takmaya başladı. Türkiye’nin taciz atışlarının yapıldığı Afrin bölgesine operasyon yapmasında korkan ve çareyi ABD bayrağına sarılmakta bulan teröristler çektirdikleri pozları sosyal medyada paylaşıyor.

Bu arada Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gazetecilerin “Türkiye, yeni bir sınır ötesi operasyonu yapacak mı?” sorusuna, “Ulusal güvenliğimizi ve sınırlarımızı koruma noktasında gerekli bütün tedbirleri alırız, bugüne kadar olduğu gibi. Türkiye’ye yönelik Suriye’den veya bir başka ülkeden gelebilecek herhangi bir tehdit, bu DEAŞ’tan, PKK’dan, YPG’den olabilir, hangi terör örgütünden olursa olsun, Türkiye bunlara gereken cevabı misliyle anında verir” cevabını verdi.

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