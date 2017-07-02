YPG'li teröristin omzunda ABD bayrağı!
Suriye'de YPG ve PYD'li teröristler Türkiye'ye karşı ABD'ye güvenmeye devam ediyor.
Suriye’nin kuzeyinde Türkiye sınırı boyunca, doğuda Haseke, Rakka ilinin kuzeyi ve Halep’in doğusundaki Menbiç ile kuzeybatısındaki Afrin ilçelerini kontrol eden terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG/PYD militanlarına ABD’nin desteği devam ediyor.
Teröristlere tırlarla mühimmat ile teçhizat gönderen, askerî eğitim veren ABD’nin desteğini alan teröristler şimdi de üzreinde Amerikan bayrağı bulunan arma takmaya başladı. Türkiye’nin taciz atışlarının yapıldığı Afrin bölgesine operasyon yapmasında korkan ve çareyi ABD bayrağına sarılmakta bulan teröristler çektirdikleri pozları sosyal medyada paylaşıyor.
Bu arada Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gazetecilerin “Türkiye, yeni bir sınır ötesi operasyonu yapacak mı?” sorusuna, “Ulusal güvenliğimizi ve sınırlarımızı koruma noktasında gerekli bütün tedbirleri alırız, bugüne kadar olduğu gibi. Türkiye’ye yönelik Suriye’den veya bir başka ülkeden gelebilecek herhangi bir tehdit, bu DEAŞ’tan, PKK’dan, YPG’den olabilir, hangi terör örgütünden olursa olsun, Türkiye bunlara gereken cevabı misliyle anında verir” cevabını verdi.
Türkiye
DİĞER HABERLER
Otomobil kalabalığın arasına daldı!
ABD'de bir araç kalabalığın arasına daldı. Olay yerinde çok sayıda yaralı varken saldırıya terör şüp
Dışişleri'nden tepki: Bunun izahı yok
Ege Denizi'nde Yunan botundan Türk yük gemisine ateş açılmasına Dışişleri Bakanlığı'ndan çok sert te
AK Partili Ahi'ye suikastte flaş gelişme!
Van Özalp'ta hain örgüt PKK tarafından kalleşçe öldürülen AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi
Soylu: Terör örgütü can çekişiyor
Van'da kalleşçe öldürülen AK Partili Aydın Ahi'nin cenazesine binlerce kişi katıldı. Bakan Soylu da
Türkiye'nin planı ABD'yi telaşlandırdı
Türkiye'nin Suriye ile ilgili planı Amerika Birleşik Devletleri'ni telaşlandırdı.
'00.13'te meydanlarda olacağız'
AK Parti'de MKYK'nın devam ettiği sıralarda AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal açıklamalarda bulundu.