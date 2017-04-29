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YPG'liler ABD askeriyle nöbet tuttu!

YPG'liler ABD askeriyle nöbet tuttu!.14961
  • Giriş : 29.04.2017 / 16:18:00

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'liler ABD askeriyle nöbet tuttu.

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Amerika Birleşik Devletleri yine Ankara'yı kızdıracak bir hamlede bulundu. Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG'nin militanları Türkiye'nin operasyonlarından korkusuna Amerikan askeriyle nöbet tuttu.

Reuters haber ajansının Mardin Kızıltepe'nin karşısında yer alan Derbesiye'de çektiği fotoğraflarda, ABD zırhlı aracının yanında teröristler yer alıyor. ABD bayrakları dikkat çekerken, maskeli YPG'liler göze çarpıyor.

Dün aynı noktada çekilen videoda, ABD ve YPG'lilerin konvoyunun sınıra doğru ilerlediği görülüyordu.

Akçakale'nin karşısında yer alan Tel Abyad'da dün çekilen fotoğraflarda, terör örgütü bayrağı ile ABD bayrakları bir aradaydı.

Daha batıdaki Kilis'te de dün hareketlilik vardı. Kentte konuşlu birliklerden sınır hattına askeri sevkiyat yapıldı. Çekicilere yüklü obüs ve roketatarların da bulunduğu 10 araçtaki ağır silahlar, Afrin'in karşısına yerleştirilecek. Ayrıca, birçok asker de otobüslerle bölgeye taşındı.

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