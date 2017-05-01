Facebook Twitter Rss

YPG'liler Rus askerleri ile poz verdi!

YPG'liler Rus askerleri ile poz verdi!.28246
  • Giriş : 01.05.2017 / 17:44:00

Rus askerleri, terör örgütü PKK'nın Suriye kolı YPG'li teröristlerle poz verdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Fırat Nehri'nin kuzey doğusunda yuvalanan terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'li teröristlerle Rus askerinin fotoğrafları ifşa oldu. Rus askerlerin Afrin kenti ile Türkiye sınırı arasında konuşlandığı öne sürüldü.

Türkiye’nin, 25 Nisan’da ilk kez Irak’ta Sincar, Suriye’nin kuzey doğusunda Karaçok dağındaki PKK- YPG hedeflerini bombalamasından sonra ABD askerleri Türkiye- Suriye sınırında devriye gezerken, Rus askerlerinin de Fırat Nehrinin batısında bulunan YPG kontrolündeki Afrin kenti ile Türkiye sınırı arasındaki bazı bölgelerde konuşlandığı iddia edildi.

YENİ ÜS İDDİASI

Terör örgütü YPG kontrolündeki Rojava bölgesinden Türkiye’nin sınır karakollarına yönelik yapılan saldırılar ve Türkiye’nin karşılık vermesinden sonra ABD askerleri, Türkiye-Suriye sınırının Fırat nehrinin batısında kalan kısmında Cuma gününden beri devriye geziyor. ABD askerlerinin bu devriyesi devam ederken, Suriye’deki Kürt internet siteleri, Fırat nehrinin batısında bulunan Afrin kenti ile Türkiye sınırı arasında Rus askerlerinin konuşlandığını iddia etti. Bölgeden paylaşılan fotoğraflarda Rus askerleri YPG’liler ile birlikte görülürken, Rus medyası, Rus komutanların Afirni bölgesinde yeni askeri üs açmak için YPG’liler ile görüştüklerini iddia etti.

TÜRKİYE

İran'dan Türkiye'ye: Operasyonları durdurun

Suriye sınırında flaş gelişme

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Zarrab hakim karşısına çıkıyor

Zarrab hakim karşısına çıkıyor

İranlı iş adamı Reza Zarrab yarın hakim karşısına çıkacak.

Evlilik programları yasaklandı

Evlilik programları yasaklandı

Yeni yayınlanan KHK'lar ile uzun zamandır tepki çeken evlilik programları yayınlandı.

 

ABD, sınırımıza konuşlandırdı!

ABD, sınırımıza konuşlandırdı!

Amerika Birleşik Devletleri, sınırımıza zırhlı araç konuşlandırdı.

NATO'ya yeni üye geldi

NATO'ya yeni üye geldi

Ve Karadağ Meclisi, oy birliği ile NATO üyeliğini onayladı.

 

Rus savaş gemisi battı!

Rus savaş gemisi battı!

Karadeniz'de Rus savaş gemisi ile kargo gemisi çarpıştı.

AP'den kritik Türkiye çağrısı!

AP'den kritik Türkiye çağrısı!

Avrupa Parlamentosu, Türk hükümeti ile ilgili bir çağrı yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya