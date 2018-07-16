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YPG, Menbiç'ten resmen çekildi

YPG, Menbiç'ten resmen çekildi.21681
  • Giriş : 16.07.2018 / 10:08:00

Terör örgütü YPG'nin Menbiç'ten resmen çekildiği haberi geldi

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Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG'nin Suriye'nin Menbiç'ten kasabasından resmen çekildiği haberi geldi. Reuters, haberinde 'Bu gelişme, Türkiye'nin uzun zamandır gerçekleşmesini istediği koşul' ifadesini kullandı.

Associated Press (AP) haber ajansına göre böylece Ankara ve Washington arasında gerilime neden olan en önemli sorunlardan biri çözülmüş oldu.

Türkiye ve ABD aylar süren uzlaşmazlıktan sonra geçen ay Menbiç konusunda bir anlaşmaya varılmıştı. Buna göre terör örgütü YPG Menbiç'ten çekilecek, Türk ve Amerikan askerleri kasabada ve çevresinde güvenliği birlikte tesis edeceklerdi.

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