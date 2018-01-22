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YPG: Rusya bize ihanet etti!

YPG: Rusya bize ihanet etti!.21681
  • Giriş : 22.01.2018 / 11:43:00

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG'den Rusya ile ilgili açıklama geldi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı operasyonu terör örgütlerine telaşlandırdı. Harekat ile kontrol ettiği köyleri tek tek kaybeden  YPG, Rusya'yı suçladı.

YPG'nin sözde genel komutanı Sipan Hemo, "Rusya ile bazı anlaşmalarımız vardı. Ama Rusya bir gecede bu anlaşmaları yok sayarak bize ihanet etti" ifadesini kullandı.

Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Operasyonu’nda üç gün içinde 11 köyü kaybeden PKK, yenilgisi için suçlu aramaya başladı. Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin sözde genel komutanı Sipan Hemo, Rusya’nın kendilerine ihanet ettiğini söyledi. 

Hemo, “Rusya Türk devletiyle ittifak halinde bize karşı savaş cephesinde yer almakta. Rusya ile bazı anlaşmalarımız vardı. Ama Rusya bir gecede bu anlaşmaları yok sayarak bize ihanet etti” ifadesini kullandı.

TRT

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