YPG: Rusya bize ihanet etti!
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı operasyonu terör örgütlerine telaşlandırdı. Harekat ile kontrol ettiği köyleri tek tek kaybeden YPG, Rusya'yı suçladı.
YPG'nin sözde genel komutanı Sipan Hemo, "Rusya ile bazı anlaşmalarımız vardı. Ama Rusya bir gecede bu anlaşmaları yok sayarak bize ihanet etti" ifadesini kullandı.
Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Operasyonu’nda üç gün içinde 11 köyü kaybeden PKK, yenilgisi için suçlu aramaya başladı. Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin sözde genel komutanı Sipan Hemo, Rusya’nın kendilerine ihanet ettiğini söyledi.
Hemo, “Rusya Türk devletiyle ittifak halinde bize karşı savaş cephesinde yer almakta. Rusya ile bazı anlaşmalarımız vardı. Ama Rusya bir gecede bu anlaşmaları yok sayarak bize ihanet etti” ifadesini kullandı.
TRT
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