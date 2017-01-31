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YPG'ye zırhlı araç yardımı!

YPG'ye zırhlı araç yardımı!.29650
  • Giriş : 31.01.2017 / 08:09:00

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG'ye Avrupalı ülkelerden destek gelmeye devam ediyor.

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Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya ile ciddi krizlere neden olan terör örgütü PYD'ye yapılan yardımlara yenisi eklendi. Kanada'da kurulan, dünyanın 8 ülkesinde hizmet veren IAG (International Armored Group) adlı şirkete ait zzırhlı araçlar YPG'ye gönderildi.

IAG (International Armored Group) adlı şirkete ait olan zırhlı araçların YPG’ye verildiği örgüt mensuplarının yayınladığı fotoğraflarla ortaya çıktı. YPG’ye kaç adet zırhlı araç verildiğine dair bir açıklama yapılmadı.

IAG Guardian APC olarak tanıtılan taşıyıcı, 4x4 yüksek korumalı bir zırhlı araç. Çatışma bölgelerinde askerler ile ayrıca kolluk kuvvetleri tarafından kullanılabilen taktik zırhlı araçta tam teçhizatlı 10 askeri personel taşınabiliyor. IAG Guardian’ın 360 derece dönen taretine makineli tüfek, füze ve bomba atar monte ediliyor. Araçta yangın söndürme sistemi, taktik tekerlekler, elektrikli vinç, monitörlü termal görüntüleme ve gözetleme kameraları, uzun menzilli ışıklar, VHF ve HF iletişim sistemleri bulunuyor.

Yüksek balistik ve patlama direncine sahip IAG Guardian’ın zemini, kara mayınları ve EYP’lere karşı koruması için özel olarak tasarlandı. Blast (patlama) etkisini azaltan zırh ve koltuk sistemine sahip araç YPG militanları tarafından kullanılmaya başladı. B6 ve B7 koruma seviyeli zırha sahip olan araçları ABD Ordusu, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi, Malezya gibi ülkeler ile Birleşmiş Milletler askeri amaçlı kullanıyor.

TÜRKİYE TEPKİLİ

Türkiye, başta uçaklar ve helikopterle bölgeye silah indiren ABD olmak üzere; Almanya, Fransa ve İtalya gibi YPG’ye silah verme kararı alan ülkelere tepki gösteriyor. ABD ve diğer ülkeler silahların DEAŞ’a karşı kullanılması için verildiğini söylüyor. Ancak bu silahların namluları PKK tarafından Türkiye’ye çevriliyor. YPG’nin elinde Alman yapımı tanksavar füzelerinden, Rus yapımı zırhlı muhabere aracı BMP’ye kadar bir çok konvansiyonel silah bulunuyor.

BURSA’DA OFİSİ VAR

Bazı markaların şasisi üzerine araçlar imal edip, bazı markalarında 4x4, kamyon ve otomobillerini zırhlandıran IAG, 21 yıl önce Kanada’da kuruldu. IAG’nin Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Afrika, Bulgaristan, Pakistan ve Türkiye’de üretim tesisleri ve satış ofisleri var. Şirketin Türkiye’deki üretim tesisleri Bursa’da bulunuyor. Şirketin ürettiği zırhlı araçlar NATO ülkelerinin bir çoğunda kullanıyor.

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