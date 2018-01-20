YSK açıkladı! Listede İYİ Parti yok!
Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edilen Meral Akşener tarafından kurulan İYİ Parti'ye soğuk duş. Yüksek Seçim Kurulu, milletvekili, belediye, belediye meclisi ile il genel meclisi seçimlerine katılma yeterliliği olan partileri açıkladı ve İYİ Parti'yi listeye almadı.
Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararında, Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Halkların Demokratik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi ve Vatan Partisi'nin seçimlere katılma yeterliliğine sahip olduğu belirtildi.
Kararda, 1 Ocak 2018'den en az 6 ay öncesi itibarıyla illerin en az yarısında teşkilat kurdukları ve büyük kongrelerini yaptıkları saptanan partilerin seçimlere girme yeterliliğine sahip olduğu belirtilirken, ilk kongresini 10 Aralık 2017'de gerçekleştirilen İYİ Parti listede yer alamadı.
HABERTURK
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