YSK Başkanı: 1-2 gün içinde açıklarız
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Anayasa Değişikliği referandumu sonuçlarının iptaline ilişkin başvuruların reddine yönelik kararın gerekçesinin 1-2 gün içersinde açıklanacağını belirtti.
Güven'e, YSK binasına gelişinde, CHP, HDP ve Vatan Partisinin halk oylamasının iptaline ilişkin başvurularının reddine yönelik kararın gerekçesinin ne zaman açıklanacağı soruldu.
Sadi Güven, gazetecilerin sorularına "Bir iki gün içinde." yanıtını verdi.
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