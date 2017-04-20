YSK Başkanı: Ben siyasi değilim
Geçtiğimiz pazar günü yapılan Anayasa Değişikliği referandumu sonrası Yüksek Seçim Kurulu'nu eleştiren CHP Geel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Sadi Güven'den yanıt geldi. Güven, kendisinin siyasi olmadığını hakim olduğunu vurguladı.
Yüksek Seçim Kurulu ( YSK) Başkanı Sadi Güven, CHP'nin eleştirilerine ilişkin, "Ben siyasi değilim, hakimim. Cevap vermeyeceğim" dedi.
YSK Başkanı Sadi Güven, referandumun iptali başvurularının reddedilmesi üzerine CHP tarafından kurul hakkında yapılan eleştirilerle ilgili, "Ben siyasi değilim, hakimim. Cevap vermeyeceğim" şeklinde konuştu.
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