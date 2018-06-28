YSK Başkanı: Kısa zamanda açıklayacağız
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin açıklama yaptı.
YSK Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran seçimlerine ilişkin ''İlçelerde ve illerdeki itirazların durumunu bilmiyoruz, inşallah en kısa zamanda kesin seçim sonuçlarını açıklarız" dedi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin sonuçlarına yönelik itiraz sürecinin devam ettiğini, en kısa zamanda kesin seçim sonuçlarını açıklayacaklarını söyledi.
Güven, YSK'ya girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimin sona erdiğini hatırlattı.
Sadi Güven, "İlçelerde ve illerdeki itirazların durumunu bilmiyoruz, inşallah en kısa zamanda kesin seçim sonuçlarını açıklarız" diye konuştu.
NTV
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